Het PR Bureau verandert zijn naam in HPB

Het PR Bureau heeft een nieuwe naam en gaat voortaan door het leven als HPB. Ook presenteert het een nieuwe visuele identiteit (ontwerp: Jop Quirindongo) en een aangescherpte visie.

Volgens Jacqueline Bosselaar, oprichter en ceo van HPB, is de nieuwe drieletternaam een formalisering van het spraakgebruik; 9 van de 10 mensen, collega’s, klanten, partners noemen het bureau al HPB.

'Daarnaast hebben we internationale ambities en is de nieuwe naam dan een stuk prettiger. We werken voor Wavin op EMEA-niveau, doen voor Holland America Line inmiddels diverse internationale opdrachten en binnenkort maken we een nieuwe internationale klant bekend.’

Hey Google, zoek een pr-bureau

Toch is het ook opmerkelijk. Concurrenten waren nog weleens jaloers op de vindbaarheid op Google voor mensen die een pr-bureau zochten. Die kwamen altijd als eerste bij Het PR Bureau uit.

Bosselaar relativeert dit belang: ‘De url blijft, daarnaast zijn we vanaf vandaag ook vindbaar onder hpbagency.com. Het feit dat wij bij Google’s zoekresultaten bovenaan staan, heeft ongetwijfeld ook iets met onze eigen reputatie te maken.'

Bovendien neemt HPB geen afscheid van de oorsprong. Bosselaar: 'We zijn net als het vak geëvolueerd. Het vertrekpunt zal altijd het genereren van verdiende aandacht blijven, en dat willen we gaan doen – en deden we al – als strategisch, full-service bureau voor marketingcommunicatie en reputatie; ook als lead agency inderdaad. Pr is méér dan een activatie, mailing of een distributiekanaal. HPB wil het vak de rol geven die het verdient. Effectieve marketing van nu is veelal pr-gedreven.’

Evolutie

De wijzigingen maken onderdeel uit van de zogenaamde ‘aangescherpte visie’ van het bureau, beaamt Bosselaar. 'Je kunt de harten van consumenten niet meer kopen, je zal hun aandacht door de clutter en reclamefilters heen telkens weer moeten verdienen.'

Om op te vallen zullen merken een interessante point-of-view of mening moeten hebben én daarnaar moeten handelen, benadrukt ze. 'Actions speak louder than words, zeg maar. Hoe wil je gezien en herinnerd worden? Dat zou als merk je vertrekpunt moeten zijn. Ook daar waren we al langer mee bezig, maar door de coronacrisis is het belang daarvan nog duidelijker geworden.'

Bosselaar noemt Wavin, dat normaal PVC-buizen maakt. Dit heeft zijn productieproces aangepast om gezichtsmaskers te kunnen maken. 'Dat doet veel voor je reputatie, ook intern; dat is de essentie van ons earned first denken.’

Deze tijd vraagt om merken die geven, stelt ze, om merken die actief informeren, zoals Zilveren Kruis dat zich richt op de gezondheid van mensen, en om merken die betrokkenheid stimuleren zoals Grolsch met z’n #Helpdehoreca Live sessies.

Bosselaar: 'We hoeven ons “geloof” nu minder uit te leggen; klanten begrijpen dat je oprechte aandacht kunt verdienen met echte, relevante verhalen.’

Geraakt door crisis

HPB is evengoed niet ongeschonden door de coronacrisis. Veel activaties en evenementen zijn afgeblazen, vertelt de ceo en oprichter. 'We hebben meerdere klanten in de toerisme- en vrijetijdssector, dat stagneerde direct. Maar we zijn gelijk gaan kijken hoe we klanten konden helpen om in deze tijd, op een gepaste, positieve manier wel zichtbaar te zijn. Dat heeft nieuwe opdrachten opgeleverd.’

Het zou volgens Bosselaar kunnen dat HPB profiteert van het feit dat veel grote reclamecampagnes stop zijn gezet, en merken nu opteren voor PR als goedkoper, flexibeler alternatief. 'Met goede, strategische pr kun je zelfs nog meer impact maken en efficiënter communiceren dan wanneer je je er als merk op richt om alleen zelf je boodschap te verkondigen; als anderen over je vertellen is dat altijd krachtiger.'

Deze tijd geeft HPB een extra de kans om te laten zien hoe belangrijk het is om geloofwaardig te zijn, stelt Bosselaar, hoe een merk met een standpunt en daden meer aandacht kan verdienen en daarmee vertrouwen kan winnen. 'Dat blijft hangen, reclames – hoe sexy ook – uiteindelijk minder.’