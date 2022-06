‘Creativiteit is nodig om problemen op te lossen waar ‘normale’ ideeën het niet redden’

Vorig jaar won Ogilvy Social.Lab veel internationale prijzen, maar jullie stonden niet op de shortlist voor Bureau van het Jaar bij de SAN Awards. Heb je daar een verklaring voor?

‘Niet echt. We proberen in ieder geval niet opzettelijk in de luwte te blijven. Om eerlijk te zijn waren we vooral heel blij met de resultaten. Om het meest bekroonde bureau van Nederland te worden tijdens Cannes Lions was het hoogtepunt. Daarnaast stond ik bijvoorbeeld in de Top 200 ECD’s van het Britse vakblad The Drum – dus we worden internationaal wel gezien. We wonnen ook de nodige internationale pitches, zoals van Valess-Frieslandcampina en Coca-Cola Global. Dus je hoort mij niet klagen.’

Terug naar het begin: hoe stond Ogilvy Social.Lab ervoor toen je in 2019 begon? En hoe zijn jullie gekomen waar jullie nu zijn?

‘Ik denk vooral dat het kantoor diverser is dan ooit. We hebben meer dan 20 verschillende nationaliteiten op de (creatieve) vloer. En in dat proces hebben we eerdergenoemde successen geboekt. Hoe je ergens komt wordt naar mijn mening bepaald door het talent dat er is en de energie die er in het bureau en werk wordt gestopt. Het geloof dat we kunnen scoren is er nu in ieder geval, meer dan ooit.’

Hoe zou je de aanpak van Ogilvy Social.Lab, oftewel jouw stijl als ECD, omschrijven? Jullie maken vaak ander soort werk, zoals voor Sea Shepard (tegen de desastreuze gevolgen van overbevissing) en met voetbaltijdschrift Panenka riepen jullie op om op World Tree Day zoveel mogelijk doelpalen (lees: bomen) te planten.

‘Het klinkt misschien saai, maar ik hou ervan om problemen op de meest simpele manier op te lossen. Het moet simpel uit te leggen zijn, en simpel te begrijpen. Als je je idee niet in één zin kunt uitleggen, is het te ingewikkeld. Vervolgens voegen we daar een heerlijk executie-laag aan toe. Wat het budget ook is, we zoeken altijd naar greatness, altijd naar iets anders en originaliteit.

Er is niet één manier of dé manier om werk te maken. Laten we een nieuwe manier vinden, een opwindendere manier – dat is ons vertrekpunt. En daarbij zoeken we creatieve “gelijkgestemden”, waar ook ter wereld, om die ideeën te realiseren. Corona heeft laten zien dat je heel goed op afstand met elkaar kunt samenwerken… daar ben ik Corona wél dankbaar voor.’

