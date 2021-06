Eindscore: slechts 3 zilveren en 4 bronzen Leeuwen voor Nederland

Geen goud

Tijdens een hopelijk unieke (lees: digitale) versie van het Cannes Lions Festival en in een week waarin Unilever doodleuk riep dat consumenten geen moer geven om merken, won Nederland voor het eerst sinds mensenheugenis geen goud (bekijk hier de resultaten van de afgelopen 10 jaar).

Tolga Büyükdoganay, ECD Ogilvy Social.Lab Amsterdam, won ook geen goud, maar wel 3 Leeuwen: ‘2020 was natuurlijk een zwaar jaar voor iedereen. We moesten en masse via videogesprekken leren communiceren, werk verkopen én maken. Maar toen alles een beetje landde, belandden we in een nieuw tijdperk waarvan ik denk dat het veel beter en spannender is dan voorheen.

De ‘Ball of God’-case voor Panenka magazine is daar een goed voorbeeld van. Het hele idee van productie tot livegang duurde ongeveer 6 dagen. We reisden niet fysiek, maar digitaal van Amsterdam naar Madrid naar Buenos Aires, waar Maradona ooit begon met voetballen. Het was episch om daar een Zilveren Leeuw voor te krijgen. En de Volvo Lifesaver-koffer wint het hele jaar al op internationale festivals, de Lions daarvoor maakten onze glimlach alleen nog maar groter.’

Trix van der Vleuten, CMO Noord-Europa KFC, was jurylid voor Cannes Lions en kan zich vinden in de woorden van Büyükdoganay: ‘De Coronacrisis heeft creativiteit echt een impuls gegeven. Zo lanceerde H&M de mogelijkheid om een pak te huren, maakten Xbox en Rough Guides het gamers mogelijk om virtueel te reizen en opende Bombay Sapphire een ‘supermarkt’ in een design museum waardoor het toch open mocht.

Andere ontwikkelingen die ik in het werk heb waargenomen, is dat D&I (diversiteit & inclusiviteit) massaal gaat – ook grote merken omarmen het, kijk bijvoorbeeld naar True Name van Mastercard, Grand Prix-winnaar in de categorie Brand Experience and Activation. En je ziet dat tech ook steeds meer ingezet wordt voor good. Ik vond The Pedestal Project een heel mooi voorbeeld, waarbij je met AR andere helden – helden van kleur – op sokkels kunt zetten.’

Ook Wesley Haar, medeoprichter MediaMonks, Executive Director S4 en 5 jaar gelden de eerste juryvoorzitter van de categorie Digital Craft, ziet tech creatief tot wasdom komen: 'Het grote verschil met toen was dat onze Grand Prix echt niche was, een website voor een platenlabel, pure craft en fun. Terwijl de winnaar nu, Astronomical, een wereld event was. Dat laat zien dat digital craft inmiddels kan wedijveren met traditionele reclame als het om reach en relevantie gaat.

Verder is het mooi om te zien hoe digital craft altijd aan de voorkant van de industrie staat. In 'onze' jury zagen we de eerste stuiptrekkingen van VR en dit jaar zie je volwassen AR, voice en AI projecten, zoals Alone With Me: An Experience With The Weeknd in collaboratie met Spotify (van Jam3, red.) Dat is nog nooit eerder gedaan, en ook niet op dat global niveau.'

De Grand Prix

Over global niveau gesproken, er werden in 30 categorieën Grand Prix uitgereikt – bekijk ze hier allemaal:

Communication track

Design Lions – H&M Looop van AKQA Stockholm, Notpla van Superunion London

Film Lions – Crocodile Inside Lacoste van BETC Paris, Nike You Can’t Stop Us van Wieden+Kennedy Portland, #Wombstories Libresse van AMV BBDO / Chelsea Pictures Los Angeles

Mobile Lions – Naming the Invisible by Digital Birth Registration van Ogilvy Pakistan

Outdoor Lions – Heineken: Shutter Ads van Publicis Milan, Moldy Whopper Day 28, 32 en 35 van David Miami, Ingo & Publicis Bucharesti, Renault – Village Electrique van Publicis Conseil Paris

Print & Publishing Lions – Dove: Courage is Beautiful van Ogilvy London en Ogilvy Toronto

Radio & Audio Lions – Woojer: Sick Beats van Area 23 (FCB Health Network)

Titanium Lions (for game-changing creativity) – #Wombstories Libresse van AMV BBDO

Craft track

Digital Craft Lions – Epic Games & Travis Scott: Astronomical

Film Craft Lions – #Wombstories Libresse van AMV BBDO / Chelsea Pictures Los Angeles

Industry Craft Lions – Dove: Courage is Beautiful van Ogilvy London en Ogilvy Toronto

Entertainment track

Entertainment Lions – Tinder: Swipe Night van 72andSunny, In Love We Trust van dentsu mcgarrybowen Taipei

Entertainment Lions for Music – Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) Ft. Billy Ray Cyrus van Prettybird Culver City, Feed Parade voor Brand Mercado Livre van Gut São Paulo

Entertainment Lions for Sport – Asics: Eternal Run van Edelman, Salla 2032 van Africa DDB São Paulo

Experience track

Brand Experience and Activation Lions – Mastercard: True Name, Burger King: Stevenage Challenge van David Madrid en David Miami

Creative Business Transformation Lions – Act For Food van Marcel Paris

Creative eCommerce Lions – Big Issue: Raising Profiles van FCB Inferno, Tienda Cerca van Draftline Bogotá

Good track

Glass: The Lion for Change – I Am Starbucks van VMLY&R São Paulo

Grand Prix for Good – #StillSpeakingUp Deeptruth van Publicis México en Publicis Latvia

Sustainable Development Goals Lions – The 2030 Calculator Doconomy van Farm Stockholm

Health track

Health & Wellness Lions – #Wombstories Libresse van AMV BBDO, Beco #StealOurStaff van TBWA\London

Lions Health Grand Prix for Good – Central Office for Public Interest: AddressPollution.org van AMV BBDO London

Pharma Lions – Woojer: Sick Beats van Area 23 (FCB Health Network)

Impact track

Creative Effectiveness Lions – Crazy Dreams campagne van Wieden+Kennedy Portland (The brand released “Dream crazy”, featuring NFL player Colin Kaepernick, in September 2018, and followed it up in 2019 with “Dream crazier” and “Dream further”, which focused on female athletes.)

Innovation track

Innovation Lions – Unilever: Degree Inclusive van Wunderman Thompson Argentina (Bas Korsten, Global Chief Creative Officer Wunderman Thompson, en diens PR-specialist Jessica Hartley waren hierbij betrokken, red.)

Reach track

Creative Data Lions – Warner Media: Saylists van Rothco Dublin

Creative Strategy Lions – Cheetos: Can’t Touch This van Goodby, Silverstein & Partners

Direct Lions – Burger King: Stevenage Challenge van David Madrid en David Miami

Media Lions – Naming the Invisible by Digital Birth Registration van Ogilvy Pakistan, Boards of Change van FCB Chicago

PR Lions – Lebanese Breast Cancer Foundation: The Bread Exam van McCann Paris, Contract For Change van FCB Chicago

Social & Influencer Lions – Reddit: Superb Owl van R/GA, Burger King: Stevenage Challenge van David Madrid en David Miami

De oogst van MediaMonks en Sizzer

De digitale productiemaatschappij MediaMonks en reclamemuziekbureau Sizzer opereren voornamelijk internationaal en winnen praktisch alle Leeuwen met hun buitenlandse partners (bureaus en merken). Zoals grootwinnaar The Uncensored Library dat door DDB Berlin is ingestuurd. Formeel vallen deze prijzen dus niet onder de vlag van Nederland, maar omdat ze hier voor een aanzienlijk deel gemaakt zijn, sommen we ze hieronder uit respect, maar ‘buiten mededinging’ op.

MediaMonks won in totaal 14 Leeuwen:

Printed by Parkinsons

Gold - Health & Wellness - Non-Profit/Foundation-led Education & Awareness

Silver - Design - Data Visualisation

The Uncensored Library

Silver - Direct - Not-for-profit/Charity/Government

Gold - PR - Content Creation & Production

Silver - PR - Not-for-profit/Charity/Government

Gold - Social & Influencers - Content Placement

Silver - Social & Influencers - Audience Targeting/Engagement Strategies

Bronze - Social & Influencers - Innovative Use of Community

Bronze - Social & Influencers - Social Purpose

Gold - Digital Craft - UX & Journey Design

Silver - Entertainment - Brand Integration for Games

Netflix Dark

Bronze - Digital Craft - Overall Aesthetic Design (incl. UI) (deze was door MediaMonks zelf ingezonden en won dus namens Nederland, zie ook boven, red.)

Pokémon x Post Malone (MM US)

Gold - Entertainment for Music Lion - Brand Partnership

Young Lions

Gold - Film: Jaime Andrés Tovar (MediaMonks + Circus Bogotá)

Sizzer was de afgelopen jaren betrokken bij 5 cases, die bij elkaar 21 Leeuwen wonnen:

Diesel Enjoy Before Returning

1x Titanium

1x Gold Direct / PR

1x Gold Brand Experience & Activation

1x Silver Creative eCommrce

1x Bronze Creative eCommrce

1x Bronze Social Media & Influencer

1x Bronze Print & Publishing

Diesel Unforgettable Denim

1x Bronze Direct

Diesel Francesca

1x Gold Film

1x Silver Online Film

2x Gold Film Craft

3x Silver Film Craft (1 in the music category)

1x Bronze Social Media & Influencer

Heineken Shutter Ads

1x Grand Prix Outdoor

1x Silver Outdoor

1x Silver Media

1x Bronze Print & Publishing

Heineken We Will Meet Again

1x Bronze Film