Productiebedrijven Wefilm en United slaan handen ineen

Dat werd zojuist bekend gemaakt op het Online Video Event. De samenwerking richt zich op creatieve meercamera producties en filmische live content, markten waarin volgens beide partijen sprake is van een snel groeiende vraag. Om hieraan te kunnen voldoen willen ze een all-in-one shop zijn voor adverteerders en bureaus die op zoek zijn naar live branded content, innovatieve meercamera commercials of vernieuwende online programma’s. De samenwerking werd vandaag bekend gemaaktop het Online Video Event in Maarssen.



Rolling Stones

United in Hilversum is onderdeel van EMG en sterk op het gebied van innovatieve 4K, HDR multi-camera producties. Het bureau tekende voor producties als The Grand Tour van Amazon, de MTV EMA’s en de documentaire The Rolling Stones op Cuba. Wefilm is gespecialisisserd in de productie van commercials en branded content die zo bijzonder zijn dat de doelgroep ze actief deelt. Productie waaraan het filmbedrijf heeft gewerkt behaalden in totaal 300 miljoen views online en wonnen ruim 150 (inter)nationale reclame-awards.





Live ervaringen

Wefilm en United werkten al samen aan commercials en candid camera virals van onder andere McDonald’s, Philips en Centraal Beheer. Roel Welling (foto), creatief directeur van Wefilm, ziet dat er een groeiende behoefte aan live ervaringen. ‘Dat begon in gaming en op YouTubers, maar slaat nu over naar merken. Red Bull Stratos, Nike Breaking2 en onze Twitterfilm voor het Nederlands Filmfestival lieten zien dat mensen urenlang gekluisterd konden zitten aan bijzondere meercamera-livestreams. In deze on-demand tijd vormt dit een tegenbeweging waarin het online publiek weer op een specifieke tijd samen op hetzelfde moment samen iets bijzonders wil beleven.’