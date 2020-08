Maartje Slijpen (KesselsKramer): 'De mens is creatief en creativiteit is vet'

Deze week is Maartje Slijpen, artdirector bij KesselsKramer, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - te zien zijn.

Maartje over haar week: 'Nadenkend over wat me inspireert dacht ik: TJA wat inspireert mij eigenlijk? Er zijn wel dingen die me grijpen of niet meer loslaten of die ik gewoonweg heel tof vind. Die dingen deel ik meestal zo snel als ik kan met mijn beste vriend Merel Witteman. In de afgelopen 10 jaar hebben we elkaar zo al duizenden dingen gestuurd. Vaak zijn het beelden. Een foto, een filmpje. Iets wat stilstaat of beweegt.

Dus ik dacht, laat ik eens zoeken in mijn iMessage-geschiedenis op het woord "vet". Dat bleek een hele accurate zoekterm. Ik ben dus iets te weten gekomen over mijn eigen inspiratie en over mijn eigen taalgebruik (want wie gebruikt er nou in godsnaam constant het woord "vet"?)

Vaak zijn de dingen die ik tof vind een beetje vervreemdend, menselijk, vies, slijmerig, licht absurd of - beter gezegd - bíjna normaal. Omdat het om een "random pick of the day" gaat lijkt het me leuk om aankomende week elke dag iets te delen uit deze oneindige stroom VETTE dingen.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Fixed 02 - Dirk Koy

'Een gefixeerd filmpje van een man die met een achterwaartse salto in het water springt. Kader tolt in de rondte, duiker blijft staan. "Heel vet!"'