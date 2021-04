Michiel Rijshouwer (Persuade) over de kracht van eigenzinnigheid

Deze week was Michiel Rijshouwer, managing director Persuade (genomineerd voor SAN Bureau van het Jaar en onder andere het bureau van Zeeman), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Zijn rode draad: de kracht van eigenzinnigheid en uitgesprokenheid.

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Niet blanden, maar branden – het begin van het einde?

‘Blanding – een samenvoeging van branding en bland. Vrij vertaald: smaakloze merken. Appelmoes met geprakte aardappelen. Het is al een tijdje aan de gang. Door de digitalisering aan de ene kant. De Apples, Ubers en andere techgiganten gebruiken allemaal dezelfde intuïtieve, visuele signalen. Dat gaat dan iedereen na doen. Op jacht naar succes volgt men de ‘nieuwe codes’, als aapjes.

Maar het komt ook door de globalisering. Een windtunneleffect in visual identity design. Het lijkt wel of alle merken ‘strak en modern’ willen zijn. En toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. Allemans vriendjes. Het leidt tot vervlakking en eenvormigheid. Je ziet dat bijvoorbeeld in de logo’s van bekende modemerken. Veel zijn er afgelopen jaren gerestyled. Burberry, Balmain, Balenciaga, Berluti, Saint Laurent. Ebele Wybenga zette ze recent mooi op een rijtje in Het Blad van NRC (editie 50 april 2021).

Natuurlijk zijn de nieuwe logo’s mooi en allemaal subtiel anders. En zie je ook het vakmanschap in design. Maar ik zie ook een verlies van authenticiteit. Wat is de strategie? Wat is er besproken in de vele vergaderingen? Ik denk dat het niet alleen de digitalisering en globalisering is. Wellicht is het een signaal van iets groters. Iets veel fundamenteler: het verval van de eigen cultuur. Het verlies van eigenheid, authenticiteit.

De visual identity is vaak een weerspiegeling van de cultuur. Of het gebrek daaraan. Zijn deze grote merken hun specifieke karakter en handschrift verloren? En laten ze, wellicht door interpretatie van dezelfde stijlgroep-studies, hun oren hangen naar de wens van de (digitale) consument? Dan is dat het begin van het einde. Want karakter en eigen stijl zijn wel de belangrijkste pijlers van deze merken. Zeker weten dat ze erop terug gaan komen.’