De (Brabantse) inspiratie van Tamberly Sas-Husson: van Banksy tot de Großglockner

Deze week was Tamberly Sas-Husson, Managing Director van reclamebureau Fama Volat en voormalig eredivisiehandbalster, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week (Fama Volat, Latijn voor 'het gerucht krijgt vleugels', heeft vestigingen in Eindhoven, Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg). Vijf dagen lang deelde zij dagelijks - à één bijdrage per dag - haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans.

Sas-Husson over haar week: 'Keep it simple was de tip. Heerlijk, suits me... Niet hoogdravend, maar lekker nuchter Brabants. Jong ook en daarmee een andere kijk op dingen - en het past bij het 'earned' DNA van Fama Volat: werk, inspiratie, ideeën die zo goed zijn, dat ze voor zich spreken.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Alcoholvrij 'bonden' met collega's - de opmars van non-alcoholische drinks!

'Een mooie voor de maandag, zo net na het weekend. Deze trend pakt zo waanzinnig hard door momenteel, en daar waar je haters en lovers hebt, ben ik momenteel een absolute lover! Zoveel innovaties, productontwikkelingen, dynamiek en alternatieven. Wanneer hebben we dat nog gezien, zo'n immens potentieel. Zowel bestaande merken als nieuwkomers, iedereen is erbij. En zo niet, you lose...

En mijn voorliefde voor 0,0%? Daar is ons eerste kindje in mijn buik de aanleiding voor, want mijn wereld bestaat momenteel naast Fama Volat uit kinderkamer verven, babyspullen uitzoeken en 10x per dag de 'wat mag ik eten' app checken. Ik denk dat alle vrouwen van rond mijn leeftijd wel herkennen dat het wennen is om de geneugten des levens (tijdelijk) aan de kant te zetten. Maar oprecht, de kwaliteit van die producten verbetert echt. Het is gewoon lekker, en dat met zoveel voordelen.

Bij bier is dat al langer gaande, maar smaakt er als je het aan mij vraagt maar één Zo. Als pils . Ook de sterke spirits pakken nu door (favourite: Seedlip Spice met alcoholvrije gin!). Het is nu wachten op de wijn.

Ik ben vooralsnog maar al te blij dat ik borrelen en andere sociale activiteiten met mijn collega's, die leiden tot zoveel synergie en bonding, niet hoef over te slaan!'