Sorrell met pensioen

Het onderzoek is nu afgerond. Inhoudelijk gaat WPP daar niet verder op in, maar er lijkt verder geen grote materiële impact.



In overeenstemming met zijn huidige arbeidsovereenkomst wordt Sorrell behandeld als 'gepensioneerd' bij het verlaten van WPP.



Sorrell bouwde WPP in dertig jaar uit van bedrijf in plastic mandjes tot de grootste reclame- en communicatieholding ter wereld, met inmiddels meer dan 130.000 medewerkers wereldwijd.



