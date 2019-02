Fotoserie: zo werkt Brandfirm elke winter in een villa op Bali

Brandfirm werkt vanuit Bali voor klanten als Blokker, TNS Nipo en BandenConcurrent. Zij reageren allemaal positief, zegt Pol. ‘Het eerste jaar hadden we ze niet ingelicht over onze trip. Langzaamaan ontdekten ze het. Dit was achteraf een goede aanpak: als je het van tevoren heel groot maakt, dan ga je meer valkuilen zien.’

Naast vakantievieren werkt iedereen ook keihard. ‘Wij zijn enorm productief op Bali. Je hebt geen verplichtingen, waardoor de focus op werk ligt.’ Is het intens om wekenlang met je collega’s in een villa te zitten? ‘Absoluut niet’, antwoordt Pol. ‘Ons team is juist hechter geworden. Daarnaast zijn wij één grote vriendengroep: we gaan naar elkaars verjaardag, samen eten en voor een vrijmibo is ook iedereen te porren.’ Het zijn dan ook vooral ouderen die weerstand tegen zo’n trip kunnen voelen, denkt hij. ‘Bij ons is iedereen gemiddeld 25 jaar.’

Sinds Brandfirm viral is gegaan met deze actie stromen de sollicitatiebrieven binnen. Pol zegt lachend: ‘Wij vinden het heel leuk dat mensen interesse tonen, maar stuur niet alleen: “ik wil in Bali werken”. Wij zoeken juist naar een cultural fit. Dit zorgt ervoor dat onze bedrijfscultuur, waar iedereen bevriend met elkaar is, bewaard blijft.’