ABN Amro komt met reisprogramma via Instagram TV

Vandaag beleeft het programma de lancering. De teams bestaan uit Gwen van Poorten, Niels Oosthoek, Thomas van der Vlugt en Iris Enthoven. De influencermarketingafdeling van MediaCom heeft de keuze op deze kandidaten laten vallen. Storm Digital is verantwoordelijk voor het op Instagram gerichte mediaplan.

Het programma heeft als doel jongeren te bereiken met de boodschap ‘De bank in je broekzak. #slimbankieren’, aldus ABN Amro. Het format is ontwikkeld door N=Content, onderdeel van N=5. Het bureau stelt dat het nog niet eerder is voorgekomen dat er een reisprogramma is uitgerold dat alleen via Instagram te volgen is. Vandaar ook dat het programma verticaal is gedraaid. Lost in Transaction is elke dinsdag te zien via IGTV (@lostintransaction_official).