Campagnerapport: Kruidvat en Ikea reageren succesvol op coronacrisis

De commercial van Kruidvat scoort boven MeMoBenchmark op verschillende aspecten. Zo vindt de Nederlandse televisiekijker dat de video van Kruidvat bovengemiddeld aansprekend (69%), onderscheidend (71%) en geloofwaardig (77%) is. Daarnaast vindt 79% van de kijkers de commercial goed bij Kruidvat passen, wat hoger is dan de MeMoBenchmark (71%). Tot slot is 83% van de Nederlanders van mening dat de Kruidvat-commercial duidelijk is (MeMoBenchmark: 66%).

Wim Peters, Head of Research van MeMo²: ‘Waar het ene merk juist niet communiceert tijdens de coronacrisis, doet de ander dat wel. Zo ook Kruidvat dat op een eigen manier succesvol te werk is gegaan, volgens het Nederlandse publiek. De commercial kan worden gezien als een authentieke advertentie, vanwege de hoge scores op geloofwaardigheid en brand fit.’

Brenda Smith, Director Marketing & Customer Experience van Kruidvat (AS Watson), stipt ook het authentieke karakter van de commercial aan: ‘Het is herkenbaar en geloofwaardig, omdat dit het Kruidvat is dat je als consument kent. Geen poespas, geen casting en mooie scenes. Het is recht uit het hart gesproken door onze winkelmedewerkers.’

Verder bespreekt Smith het momentum: ‘Kruidvat was het eerste merk met een commercial dat inspeelde op de crisissituatie. Dat deden we niet met een generieke commercial over saamhorigheid, maar we lieten zien wat wij voor jou kunnen betekenen. Als voordeeldrogist ken je ons van de beste deals en verrassende acties. Maar we hebben ook meer dan 900 gecertificeerde drogisten in dienst die je graag helpen om fit en gezond te blijven. Daarmee spreken we niet alleen de klant aan, maar steken we ook onze medewerkers een hart onder de riem.’