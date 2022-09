Centraal Beheer: de iconische reeks legt de lat hoog

WAB: We delen de mening dat er alleen maar respect kan zijn voor een reeks van 62 commercials. Centraal Beheer en hun bureau DDB Unlimited maken samen iconisch werk. Het enige nadeel daarvan is wel dat de lat ondertussen hoog ligt, torenhoog. Deze spot is op veel vlakken gewoon weer goed. Er zit prikkelende verhaalopbouw in en de twist aan einde is onverwacht. Dat past in de serie en lukt goed. Maar waar volgens mij de pijn zit, is dat de onverwachte twist ook echt grappig móet zijn. Ik vraag me af of die grap nu wel gelukt is. Het feit dat jij Apeldoorn wilt bellen voor uitleg zegt genoeg. Een sterke grap heeft dat belletje niet nodig.