Dit zijn de beste brand activations van juni 2019

Nog een inspirerende purpose marketing-case, deze keer op het gebied van inclusiviteit. Want ThisAbles is veel meer dan een slimme woordspeling. Het is een ijzersterk idee dat – helemaal volgens de merkwaarden van IKEA - het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen beter maakt. In het Israëlische project maakt de woonreus zijn design toegankelijk voor mensen met een handicap door slimme add-ons voor geliefde meubels te ontwikkelen. Eerst alleen voor de Israëlische markt en nu ook wereldwijd via gratis 3D print-blauwdrukken en videotutorials.