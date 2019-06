Dit zijn de beste brand activations van mei 2019

Bureau: Leo Burnett India

In India, ‘s werelds grootste democratie, waren de afgelopen maand parlementsverkiezingen. Maar lang niet iedereen van de 900 miljoen kiezers is in staat om zijn stem uit brengen. Veel plattelanders kunnen door de onherbergzame natuur en gebrek aan transport de stembureaus niet bereiken. En zeg je onherbergzaam en transport, dan zeg je Jeep. Het automerk bracht de meest afgelegen Indiase streken in kaart en regelde konvooien om mensen naar steden te brengen, zodat zij voor het eerst in hun leven hun stem konden laten horen.