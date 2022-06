DJ van Hameren in Cannes: 'Nike is een work in progress – there is no finish line'

DJ (Dirk-Jan) van Hameren, de Nederlandse Chief Marketing Officer van Nike en ex-wielrenner, trapt de sessie over het 50-jarige sportmerk af: 'Oprichter Phil Knight zei over de swoosh: “I don’t love it, but I hope it grows on me.” Dat is Nike, we zijn een work in progress – there is no finish line. Daarbij hanteren wij één waarheid: wij luisteren naar de atleet. Dat doen we niet in stilte, dat kunnen luide, intense gesprekken zijn – zoals in ons werk te zien is. Maar we ontwikkelen ons en dromen met hen, zij pushen ons.

Een goed voorbeeld van onze aanpak, onze obsessieve drang om te willen vernieuwen (zoals medeoprichter Bill Bowerman ooit rubber in z’n wafelijzer deed om flexibele zolen te maken) was de ontwikkeling van de Vaporfly Elite hardloopschoen om uiteindelijk de 2 uur-grens van de marathon te doorbreken. Ik zal eerlijk zijn: ik had tot dan toe nooit naar een marathon gekeken. Maar deze missie, die uiteindelijk leidde tot een long format doc (zie hieronder), heeft onze manier van verhalen vertellen verrijkt. We wilden benadrukken dat iedereen zijn of haar grenzen kan verleggen (met de Vaporfly Elite, red.), ook al kost dat tijd.’

(Lees verder onder het beeld.)