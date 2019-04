Klassieke muziek die je kent van de reclame

Met de verkiezing van de Reclamemuziek Awards in volle gang (stemmen kan nog tot en met vandaag. Bekendmaking van de nominaties is volgende week!), leek het ons een leuk idee om een overzicht te maken van klassieke muziek in de reclame.

Johan Strauss (Ali B en Brownie voor T-mobile: 4G netwerk)

Tritsch Tratsch Polka

In de nieuwe T-mobile reclame ontdekt Ali B het 4G netwerk. Ali B en Brownie spelen spelletjes op het razendsnelle 4G netwerk van T-mobile. In deze reclame is een bekend klassiek muziekstuk te horen. Deze T-mobile wass eind 2015 (december) te zien op meerdere televisiezenders.

Het liedje dat gebruikt wordt in de T-mobile reclame is een compositie van Johan Strauss. De compositie heet ‘Tritsch-Trasch polka’ en is hieronder te beluisteren: