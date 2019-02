Buma Cultuur en Adformatie slaan handen ineen met award 'Beste Reclamemuziek'

De uitreiking van de Buma Awards vindt dit jaar plaats op 21 en 22 mei tijdens Buma Music in Motion in Amsterdam. Deze jaarlijkse conferentie richt zich op het gebruik van muziek in film, games, televisie en reclame. Om de succesvolste componisten van de muziek voor deze media te onderscheiden, worden tijdens het event de Buma Award uitgereikt.

'Zeker bij de componisten van multimedia-muziek is het zo dat zij achter de schermen met hun talent verschrikkelijk veel goede muziek maken. De Buma Awards zijn de manier om één keer per jaar het vele talent uit Nederland de aandacht te geven die het verdient', aldus Frank Helmink, directeur Buma Cultuur.

ZEND NU IN

Nederlandse componisten en muzikanten die in opdracht componeren, worden vanaf nu uitgenodigd hun beste werken uit 2018 in te zenden via de onderstaande links om kans te maken op een Buma Award. De inzendingen dienen 10 maart 2019 binnen te zijn.

De categorieën zijn:

• Buma Award Beste Radio en Televisievormgeving

• Buma Award Beste Originele Compositie in Documentaire, Korte Film, Telefilm en Animatie

• Buma Award Beste Sync (in Televisie, Trailers, Film, Online)

• Buma Award Beste Originele Compositie in Televisieseries

• Buma Award x Adformatie Beste Reclamemuziek

o Beste Originele Compositie in Reclamemuziek

o Beste Sync in Reclame

• Buma Award Beste Originele Compositie in Film

• Buma Music in Motion New Talent Award