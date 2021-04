Nederland 32 maal genomineerd voor de Webbys

Deze 11 partijen werden eenmaal genomineerd voor de ‘Oscars van het internet’:

1. Natural Language understanding chatbot / Philips Experience Design

2. 9292 - Travels With You / Morrow

3. IDFA ‘Real Film. Real Emotions’ / We Are Pi

4. Tiqets Culture Festival / Google

5. Rembrandt Reality AR app / Capitola

6. Rijksmuseum Masterpieces Up Close Q42

7. Wonderland

8. The Ideas Report 2020 / WeTransfer

9. Aesop presents: Three Aromatique Candles & Other Stories / Studio Regale

10. Globalance World / Clever°Franke

11. The Ocean Cleanup / Grrr

N=5 werd tweemaal genomineerd voor The Dark Side of Money.

SuperHeroes werd ook tweemaal genomineerd, maar voor twee cases: voor Fire Up 2021 en The TikTok Sitcom.

72andSunny werd viermaal genomineerd: voor Coca-Cola – Open Like Never Before (driemaal) en Fanta – In The Name of play.

Dept werd vijfmaal genomineerd voor vijf verschillende cases:

- Transforming the Van Gogh museum into a digital experience accessible to all

- Together virtually for the food bank

- Achieving double-digit growth by embracing a full-funnel media strategy

- Crafting a digitally immersive showroom in 6 weeks

- Muuto

En MediaMonks werd achtmaal genomineerd voor zes verschillende cases:

- The Queen and The Crown

- The Uncensored Library (tweemaal)

- Solving NASA’s toughest challenges with Google Cloud, Intel, and FDL (tweemaal)

- Dark

- MC20 Microsite

- Air Jordan: XXXV Unveil

Conceptueel toepassen van nieuwe technologie

Cees Dingler van Capitola is een van de genomineerden: ‘Na goud en zilver bij de Lovies is dit natuurlijk heel erg fijn voor ons als middelgroot Nederlands bureau. Extra bijzonder ook, omdat onze Rembrandt Reality app een AR-project is dat niet een afgeleide is van een campagne, maar een op zichzelf staand educatief project. Voor mij weer een bewijs dat ‘Digital Product Development’ hetgeen is waar bureaus zich meer op moeten gaan richten.

Niet meer beginnen met het bedenken van een campagne, maar alle creatie focussen op een ijzersterk digitaal product. De succesvolle campagne volgt dan vanzelf. Je hebt namelijk écht wat te vertellen dan.

Ik geloof dat we in Nederland heel goed zijn in het conceptueel toepassen van nieuwe technologie en dat we daar onze USP van kunnen maken. Amsterdam en Rotterdam hebben alle talent in huis om dat te laten slagen.’

Stem voor Nederland

Creatief Patrick van Haperen (van L.O.V.E.) is Associate Member of the International Academy of Digital Arts & Sciences (IADAS), sinds 2015 jurylid voor The Webby Awards en initiatiefnemer van Meer Webbys voor Nederland: ‘In een jaar waarin we meer dan ooit online waren, zie je mooie cases voorbijkomen die merken echt helpen aanpassen met die plotselinge verschuiving. Dat zie je terug in cases van musea die van fysiek naar online gingen tot initiatieven zoals een online benefietdiner voor de voedselbank. Mooi werk van Nederlandse bodem, dat allemaal opgaat voor de Oscars van het web. Nog mooier als we dat collectief als creatieve industrie steunen.

Omdat het genomineerde werk doorgaans lastig te vinden is, maken we sinds 2015 één overzichtspagina op meerwebbysvoor.nl. Via de site kan je al het genomineerde Nederlandse werk bekijken en makkelijk stemmen. Dus neem even de tijd om te stemmen op je eigen werk, dat van je collega's, dat van een ander bureau en/of holding. Stem voor het vaderland! Stemmen kan tot donderdag 6 mei.'

Op 18 mei worden de winnaars van The 25th Annual Webby Awards bekend gemaakt.

Naschrift: Dept heeft wereldwijd samen met BASIC (part of Dept) zestien nominaties voor de Webby Awards binnengesleept. En het Nieuw-Zeelandse Resn, dat ook een kantoor in Amsterdam heeft, is tweemaal genomineerd voor VanMoof en Pioneer Corn ('that will change farming').