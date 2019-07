Nike viert WK-triomf van VS met inspirerende video

In de video van Nike is verder te zien en horen dat de prestaties van de VS niet alleen staan voor een triomf voor het Amerikaanse voetbal, maar ook voor vrouwen in het algemeen. Zo is het volgende te horen: ‘And that women will conquer more than just the soccer field, like breaking every single glass ceiling and having their faces carved on Mount Rushmore. And that we will keep fighting not just to make history, but to change it forever.’ De Nike-video eindigt met de boodschap ‘This team wins. Everyone wins.’. Alle teksten uit de video zijn door het sportmerk ook op Twitter geplaatst.