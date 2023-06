Terugblik Cannes: 'Ik heb hier, als adverteerder, een dubbel gevoel bij'

Do the Right Thing

Baba Touré, sinds kort CEO Hammerfest en jurylid:

‘Cannes begon voor mij dit jaar wat eerder. Als Shortlist Jurylid in de categorie Social & Influencer mocht ik in de weken voorafgaand aan het festival cases beoordelen. Er zaten heel wat pareltjes tussen die ik ook weer tegenkwam in de kelder van het Palais. Mijn persoonlijke favorieten? Flipvertising van Samsung, waarbij het merk op een slimme manier het algoritme van de consumenten overnam, en Ridiculous Excuses Not To Be Inclusive, waarbij met humor, maar ook een scherpe toon, excuses worden belicht waarmee mensen met het Syndroom van Down te maken krijgen.

Naast het bekijken van al het werk had ik dit jaar ook een vol programma met talks. De tendens was anders dan tijdens mijn eerdere bezoeken aan Cannes. De wereld is aan het veranderen en dat voelde je in het Palais. Klimaatverandering, (geo)politieke onrust en ongelijkheid. Sir Martin Sorrell (S4Capital) opende de week met een interessante beschouwing over die veranderingen, waarbij natuurlijk het woord van de week (ja, daar is het: AI) niet mocht ontbreken. De COO van OpenAI, Brad Lightcap, voorspelde in zijn talk dat AI mogelijk kan helpen bij het oplossen van klimaatverandering. Laten we het hopen. Ook dat AI op de juiste ethische manier ingezet wordt. Een zorg die je op veel plekken hoorde aan de Croisette.

Na een drukke week geloof ik vooral dat creativiteit een cruciale rol kan spelen bij alle nodige maatschappelijke veranderingen. Patagonia liet dat zien in een talk waarin werd verteld hoe hun aangescherpte missie 'We are in business to save our home planet' verankerd is in alles wat ze doen. Ik zag het terug in het werk in het Palais. En ik wist het zeker toen ik mijn levende creative hero zag spreken: Spike Lee. Maker van het mooiste werk voor Nike, maar ook van de film met een titel die ik graag meeneem als souvenir uit Cannes: 'Do the Right Thing'. Want of het nou gaat over AI, de campagnes die we maken of de bedrijven die we bouwen, wanneer Do the Right Thing leidend is kunnen we ook in de toekomst creativiteit blijven vieren.'

'We hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken over talent'

Daan Langstraat, Manager Brand & Campaign bij MediaMarkt:

‘In een wereld waarin AI steeds meer terrein wint, werd me in Cannes nog eens duidelijk dat de creatieve industrie zeker niet achterblijft in de adaptie van deze technologie. AI was hét onderwerp in Cannes. Het potentieel van AI is op verschillende gebieden natuurlijk al bewezen; van complexe data-analyse tot het realtime optimaliseren van campagnes. De aandacht lag in mijn ogen dan ook vooral op de kracht van generatieve AI, waarmee we de stap naar creatie maken.

Het viel me echt op dat, ondanks de inflatie die ook veel adverteerders raakt (dus ook bureaus en mediabedrijven), kosten nog moeite zijn gespaard om indruk te maken. Ik had hier, vanuit mijn rol als adverteerder, een dubbel gevoel bij.

Ondanks het feit dat we als Nederlands dit jaar niet geweldig hebben gescoord als het gaat om de prijzen, waren er op het gebied van winnaars twee persoonlijke favorieten: de bronzen leeuw voor The Mammoth Meatball van ons bureau Wunderman Thompson Benelux en de gouden Young Director Award voor de onwijs getalenteerde Lisette Donkersloot, voor haar tv-serie SiHame.

Waar ik ook heel blij van werd is de samenwerking die we vanuit MediaMarkt hadden met RA*W. Tijdens onze pitch in sneltreinvaart (gewonnen door Jesse van Maanen van Megawatt Group en Maartje Mestrini van Dentsu Creative, red.) heb ik met eigen ogen gezien dat we ons in Nederland voorlopig geen zorgen hoeven te maken over talent en ook niet om het veelbesproken gebrek aan arbeidsethos van deze millenials. Ik heb een groep jonge mensen aan het werk gezien die bulkte van het talent, enthousiasme, creativiteit en energie!

Zij gaan ervoor zorgen dat Nederland in de nabije toekomst vaker op het podium zal staan in Cannes.'