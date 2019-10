Unox introduceert vegetarische producten met geanimeerde commercial

Na de vegetarische rookworst zal Unox de andere vegetarische producten introduceren aan de hand van tag-ons. TBWA\Neboko heeft de campagne bedacht, de uitvoering lag in handen van Ambassadors. ‘Wanneer je een dagje zonder vlees wilt, bieden wij de oplossing met onze vegetarische lijn’, vertelt Thijs Sleddering, marketingmanager van Unox. ‘Om te beginnen met de vernieuwde vegetarische rookworst, maar ook de oer-Hollandse vegetarische knaks.’

Vincent Lammers, creative director van Ambassadors: ‘We wisten al dat we dieren, mensen en natuur konden animeren, maar voor deze storytelling-commercial moesten we onszelf op veel fronten overtreffen.’ De commercial zal deze maand nog in zijn volledigheid te zien zijn op tv. Daarna zal tot en met maart 2020 de ingekorte versie worden uitgezonden, inclusief tag-on ter introductie van de andere nieuwe vegetarische producten.