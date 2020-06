Volkswagen wint ook 5 D&AD Pencils met Snelweg Sprookjes

In totaal won Nederland 11 Pencils. 5 voor Snelweg Sprookjes van Volkswagen en Achtung!mcgarrybowen en Kraftwerk linked by Isobar: een Yellow Pencil (goud) in de categorie in ontvangst Digital > Creative Use of Data, 3 Graphite Pencils (zilver) in de categorieën Radio & Audio, Digital en Digital Design en een Wooden Pencil (brons) in de categorie Experiential.

Daarnaast wonnen DEMO - Design in Motion Festival van Studio Dumbar (part of Dept) en Exterion Media een Graphite Pencil en Logo Swap van We Are Pi voor Desigual, Volvo Lifesaver van Grey / Ogilvy Social.Lab en Smarthouse Films en AWESOME is for Everyone van Wieden+Kennedy Amsterdam voor Samsung een Wooden Pencil. Zie hier het overzicht. Nederland was 11 keer genomineerd.

Dit en afgelopen jaar ontvingen Achtung!mcgarrybowen en Kraftwerk linked by Isobar 26 internationale vakprijzen voor Snelweg Sprookjes: 6 Cannes Lions, 5 Eurobest waarvan 2 Grand Prix, 2 Clio’s, 6 LIA’s, 2 Epica’s, 1 Webby en (deze week nog) 4 One Show Pencils.

Daniel Sytsma, Isobar Chief Design Officer EMEA: 'Het feit dat Snelweg Sprookjes zoveel awards in ontvangst heeft mogen nemen, waaronder nu een Yellow Pencil, laat zien dat sprookjes bestaan wanneer verschillende disciplines - technologie, data, storytelling en (sound) design - de hoofden bij elkaar steken om samen tot het beste eindresultaat te komen.'