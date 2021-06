Wie winnen de Leeuwen en Dutch Creativity Awards dit jaar?

Adformatie vroeg verschillende vakgenoten naar een internationale en nationale favoriet voor de vakprijzen.

De boodschap gaat verder dan het verkopen van een fiets

Sharon Goldstoff, Creative Hammerfest: ‘De campagne voor KFC van Mother Londen waarbij ze hun bekende slogan Finger Lickin Good tijdelijk schrapten tijdens de pandemie (om logische redenen) is ijzersterk. Niet alleen trokken ze de aandacht door de 64-jaar oude pay-off te censureren, ook ‘leenden’ ze wereldberoemde pay-offs van bekende merken. KFC, Just Do It. KFC, You’re Not You When You’re Hungry. En misschien nog wel de mooiste: KFC Gives You Wings.

Een mooi voorbeeld hoe je van de nood een deugd maakt. Veel merken zouden bovendien vanwege eventuele juridische gevolgen wegblijven van een campagne als deze en dat maakt deze case wat mij betreft extra Cannes-waardig.

In Nederlands was de allereerste tv-commercial van VanMoof er meteen een waar je u tegen zegt. De commercial zet zich op indrukwekkende wijze af tegen de drukke files en uitlaatgassen. De boodschap Time to ride the future gaat verder dan het verkopen van een elektrische fiets en dat maakt de commercial ontzettend impactvol. Een mooi detail vind ik de muziek die aan het eind van de commercial overgaat in het (voor VanMoof-rijders) herkenbare ‘sound effect’ van de e-bikes zelf.'