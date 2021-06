Dutch Creativity Awards biedt plek voor iedereen met creatieve ideeën

Er is de afgelopen tijd het nodige gebeurd rond de legendarische ‘Lampen’. Jullie zijn samengegaan met de Spin Awards, de Dutch Creativity Awards – zoals de Lampen sinds 2019 al officieel heten – heeft een nieuw online platform en nieuwe identiteit én inzenders krijgen hoe dan ook een kaartje voor het Dutch Creativity Festival en meer.

Waarom deze ruk aan het stuur, om het zo maar even te noemen?

‘We werken al enige jaren toe naar het vormen van één groot platform voor creativiteit, met ruimte voor meerdere prijzen en disciplines. Er zijn teveel prijzen in ons vak en het oude concept van alleen maar awards is voor de nieuwe generatie minder relevant. Alle kleine en grote stappen van de afgelopen twee jaar komen nu samen. Met de nieuwe identiteit versterken wij het merk Dutch Creativity Awards. Met het Dutch Creativity Festival geven wij ook echt wat terug qua educatie en inspiratie aan alle deelnemers en de industrie. De Lamp en de Spin blijven onze iconische symbolen voor creativiteit en innovatie.’

Wat klopte er niet aan de vorige opzet, waarom was die gedateerd?

‘Constante verbeteringen zijn inherent aan groei van een gezonde eigentijdse organisatie. ADCN staat nooit stil, we groeien bewust mee met alle bewegingen in de creatieve industrie en de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. We hebben dan ook veel gepraat over de relevantie van de Awards met het team, Board en community. En ja, we zijn van mening dat het belangrijk is om creativiteit te blijven vieren door het beste werk te laten zien. Maar de echte toegevoegde waarde die wij bieden ten opzichte van het zelf op LinkedIn of Instagram plaatsen van geweldig werk, is de duiding ervan, zoals de feedback van de Jury of de lessen van de bedenkers en makers.

Daarnaast weten we dat het winnen van een Lamp of Spin minder indruk maakt op de nieuwe creatieve generatie. Bij doorvragen bleek dat de gemeenschappelijke behoefte – bij zowel jong als oud – ligt bij meer verdieping in het creatieve proces wat er aan voorafgaat. Hoe ontstaat een briljant idee, welke hindernissen moet je overwinnen, wat is het beste advies wat je kon krijgen en hoe heb je het concept uiteindelijk gerealiseerd? Die insights zijn interessant voor iedereen; iedereen die bezig is met persoonlijke en professionele groei heeft vragen, onzekerheden, stilstand of momenten waarbij je uit elkaar spat van creativiteit.

Het Dutch Creativity Festival in september, rond de Awards, vormt het moment om daarvoor samen te komen en deze verhalen te delen, in allerlei leuke en vooral interactieve formats. Nieuw dit jaar is dat we direct na de uitreiking van de Awards het werk highlighten op het festival met exposities.’

Wat zijn de belangrijkste veranderingen/vernieuwingen en waarom zijn die doorgevoerd?

‘Een volledige update van het Awards systeem met een gemakkelijke route voor zowel nieuwkomers als voor ervaren inzenders. Uiteraard was mede door de integratie van Spin een totale herziening van de disciplines en categorieën ook niet meer dan logisch. Die structuur bouwt evolutionair voort op de set-up van de afgelopen paar jaar. Meer revolutionair is dat we naast de meer bekende disciplines zoals Communications, Design, Craft en Digital dit jaar ook de disciplines Business, Culture, Future en Society hebben toegevoegd, waarvan het overtuigende idee hebben dat deze belangrijker zullen worden in de toekomstige jaren. Die vormen van creativiteit dragen ook wezenlijk bij tot de oplossingen en veranderingen die ten goede komen van ons allemaal. ADCN is daarin een curator en facilitator, samen met partners in en buiten de creatieve industrie. Wat ook goed is om te weten is dat je al je werk gelanceerd in heel 2020 én de eerste helft van 2021 kan inzenden. Qua jury zal er nóg meer diversiteit zijn dan in afgelopen jaren.’