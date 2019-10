Avail, nieuwe speler in digitale modemarkt en helemaal millennialproof

Avail heeft al 30 opkomende modelabels weten te strikken. Haverhals: ‘Vaak verdwijnen die in een tsunami van commerciële merken, maar op Avail geven we nieuwe spelers een kans om door te breken.’ De merken selecteert ze op gevoel. ‘Maar er zijn wel een paar richtlijnen’, geeft ze toe. De merken mogen nog niet bekend zijn, moeten betaalbaar zijn en een sterke visuele identiteit hebben. Grote merken zoals Topshop en H&M maken geen schijn van kans.

Wel schittert het Nederlandse merk The Five al in volle glorie op Avail. Verder staan internationale merken als Essen, House of Sunny, Paper London en De La Vali erop. Er zullen nog veel meer merken volgen; Haverhals is dag in dag uit bezig met het scouten van nieuwe labels. Ook heeft ze onlangs een team in Londen aangesteld, die daar de modemarkt verkent en Avail opzet. In de toekomst wil het platform teams in alle grote Europese modesteden.