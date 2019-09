Lukas van de Ven wordt partner bij Open Now

Lukas van de Ven gaat aan de slag als partner bij het bureau Open Now. Het is de bedoeling dat hij gedragswetenschap op een creatieve manier vertaalt naar communicatiecampagnes, aldus het bureau. Van de Ven was acht jaar werkzaam bij N=5 waar hij creatief directeur was. Hij zette vorig jaar ook het bureau Solved op met Coen Kamermans.

‘Open Now ontwikkelt al jaren sterke strategieën met een wetenschappelijk uitgangspunt’, vertelt Van de Ven. ‘Samenwerken met onze gedragswetenschappers levert inzichten op waar liggen kansen voor merken. Naast de keuze voor deze propositie en de mensen achter Open Now, kijk ik uit naar de verdere ontwikkeling van de creatieve vloer en het werk wat daaruit gaat komen.’

Joris van Amerom, managing partner van Open Now: ‘Hij is precies de goede man op het goede moment voor ons bureau. Met hem kunnen we de ingezette groei verder vormgeven en doorbouwen aan onze missie om creativiteit en gedragswetenschap met elkaar te verbinden.’

Open Now is een van de vijf bureaus die de komende vier jaar voor de Rijksoverheid campagnes mag ontwikkelen. Het eerste werk zal dit najaar worden uitgerold.