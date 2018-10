Vaishali Sachdev gaat de mondiale data-driven marketing bij Heineken leiden

Vaishali Sachdev stapt over van Randstad naar Heineken. Bij de bierbrouwer gaat ze de data-driven marketingstrategie vormgeven en helpen uitrollen. De ambitie van Heineken is om bier- en ciderconsumenten over de hele wereld met gepersonaliseerd data-gedreven marketing te bereiken.

Sachdev was ze de laatste 11,5 jaar werkzaam voor Randstad. Bij de uitzendorganisatie was ze onder meer marketing- en communicatiedirecteur in het Verenigd Koninkrijk en de laatste periode van 5,5 jaar het mondiale hoofd e-commerce.

Sachdev is Indiase van origine, ze is geboren en getogen in Bangalore, het it-centrum van India. Ze studeerde in de VS, werkte daarna in de UK voordat in 1998 de liefde en loopbaan haar naar Nederland brachten.

Ze werkte, naast Randstad, onder meer voor Nutricia en Effective Brands. Vaishali Sachdev spreekt vloeiend en accentloos Nederlands.