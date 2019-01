Roderick Prince (VEA Next Legend): ‘Ik kom net uit de luiers’

‘Toen ik op vanochtend op kantoor kwam begon iedereen te klappen. Er was zelf een confettikanon’, zegt Roderick Prince, content en community manager bij TBWA\Neboko, lachend. Er is ook genoeg reden voor feest: de 25-jarige is gisteravond in de Rode Hoed in Amsterdam uitgeroepen tot VEA Next Legend.

De VEA, vereniging van de Nederlandse communicatieadviesbureaus, zet jaarlijks een jong en ‘oud’ talent in het zonnetje. De VEA Legend is iemand die veel betekend heeft voor het vak. De Next Legend is iemand die juist op jonge leeftijd al veel bereikt heeft en de potentie heeft om veel voor het vak te betekenen.

Prince had niet verwacht dat hij met de titel ervandoor zou gaan. ‘Ik was verbaasd dat verschillende mensen mij hadden opgegeven. Niet alleen vanuit TBWA\Neboko, maar ook door mensen van Jonge Honden.’ Toen de VEA hem uitnodigde voor de selectieronde, moest hij even opzoeken wat de VEA - een ietwat vergrijsde organisatie - eigenlijk was (‘Ik had geen flauw idee’).