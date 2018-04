Volgens het adviesbureau staat de omzetpotentie van Expert door die dalende merkkracht onder druk. Dat geldt ook voor branchegenoten MediaMarkt en BCC. Hendrik Beerda Brand Consultancy: ‘Voor alle drie de partijen geldt dat hun zichtbaarheid in het afgelopen jaar significant is afgenomen. Bij Expert was de bekendheidsdaling het sterkst. MediaMarkt en BCC verzwakken ook op de andere twee pijlers van merkkracht (waardering en binding).’