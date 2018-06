FonQ mikt op versnelde groei met marktplaatsstrategie

In de nieuwe benadering moet fonQ de centrale plek worden voor consumenten in het segment Home & Living. 'Een plek waar de consument haar zoektocht start naar producten voor in huis en ruime keuze heeft in verschillende woonstijlen, prijsklassen en merken," vertelt Michel Schaeffer, ceo a.i. van fonQ.

Gefragmenteerde markt

Met een groei van 20 procent in 2017 is de Home & Living markt één van de snelst groeiende segmenten in de e-commerce branche. Die groei wordt echter nog geremd door een gefragmenteerde markt, bestaande uit online en fysieke retailers. Met het openstellen van een marktplaats op het platform biedt fonQ de consument naar eigen zeggen meer overzicht en woonwinkels de mogelijkheid om meer klanten te bereiken.

Bij het aansluiten van nieuwe aanbieders gaat de webshop naar eigen zeggen selectief te werk. 'Zowel per aanbieder als product kijken we kritisch naar de toegevoegde waarde en elk product zal ook door slechts één verkoper worden aangeboden. Dit om keuzestress bij de klant te voorkomen, maar ook om ons eigen merk te waarborgen. Zo stellen we hoge eisen aan servicevoorwaarden en wordt per aanbieder zaken als klanttevredenheid en snelheid gemonitord. De klantervaring staat altijd voorop,' aldusSchaeffer.

Amazon en Alibaba

Met het omarmen van de marktplaatsstrategie volgt fonQ het voorbeeld van onder andere bol.com en Blokker Holding. Externe verkopers zijn hier inmiddels verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de verkopen (zie dit artikel). Internationaal zijn Amazon, Alibaba en Zalando belangrijke marktplaatsen.