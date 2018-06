Wie wil er nog een webshop?

Deze ervaringen smaakten naar meer en Blokker Holding zette dezelfde stap met Intertoys (toen nog in het bezit van Blokker Holding), dat sinds november vorig jaar is opengesteld voor externe speelgoedaanbieders. De uitbreiding ging van start met ruim 25 duizend speelgoedproducten, afkomstig van vijftien externe verkopers, waaronder Thys Toys, Babboo en Speelgoedfamilie.nl.

De marketplace van Intertoys werkt volgens dezelfde principes als Blokker. De klant die een product van een externe aanbieder bestelt, betaalt aan Intertoys. De opdracht wordt doorgestuurd naar de aanbieder, die de verzending en verdere service voor zijn rekening neemt.

In e-commerce, waar snelheid van levering en gemak van retourneren het verschil maken, zijn kwaliteit en service aspecten waar de platformeigenaar controle over wil houden. Blokker Holding stelt dan ook hoge eisen aan de servicevoorwaarden van externe verkopers. Of Blokker overweegt om – in navolging van bol.com - te investeren in fulfilment, inclusief verwerking van retouren? Minnée: ‘Het zijn ideeën die de revue passeren. We maken de keuzes die het beste passen.’



Aantrekken meer bezoekers

Gemak is een belangrijk argument voor webwinkeliers om hun producten op online marktplaatsen te zetten, maar niet het belangrijkste. Veel zwaarder weegt dat ze de grootste moeite hebben om klanten in de winkel te krijgen. Recent onderzoek van SendCloud, uitgevoerd onder bijna 1200 webshopeigenaren, wijst uit dat 60 procent van alle Nederlandse webshops het ‘aantrekken van meer bezoekers naar hun website’ als grootste uitdaging ziet. De concurrentie is moordend en wie hoog in de Google-rankings wil komen, moet flink in de buidel tasten.

Daarbij komt dat steeds meer consumenten hun oriëntatiereis niet meer beginnen bij Google, maar bij Amazon of bol.com. Deze platforms trekken een publiek met een gerichte koopvraag; precies waar webwinkeleigenaren naar op zoek zijn.