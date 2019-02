Chrome gaat superincognito en Samsung lanceert een nieuw mobiel tijdperk

Als je dacht dat je in incognitomodus je stiekeme internetgedrag kan verbergen, dan heb je het mis. De wereld van het internet is je toch slimmer af. Webdesigners en programmeurs zijn al lange tijd in staat om een incognitogebruiker te achterhalen. Soms met een triest einde, want websites kunnen vervolgens een specifieke gebruiker blokkeren. Maar hoe kan dat nou?

We leggen het je uit. Chrome beschikt over ‘FileSystem API’, dit wordt uitgezet als jij bijvoorbeeld denkt dat je in incognitomodus goedkopere vliegtickets kunt scoren. Websites zijn zo niet meer in staat om permanente of tijdelijke bestanden te plaatsen in je systeem, maar dan komen programmeurs en webdesigners om de hoek kijken. Zij konden via deze FileSystem uitzoeken of een gebruiker iets had opgeslagen. Gevolg? Websites weten je altijd te vinden. Niet zo incognito dus.

Daar wil Google iets aan veranderen. In de komende versie van Chrome worden bestanden tijdelijk opgeslagen in het werkgeheugen. Zodra je de browser sluit, worden de bestanden gewist. Dit moet ervoor zorgen dat websites een incognitogebruiker niet meer kunnen achterhalen. Klinkt goed, toch? Vanaf de 74e editie kun je de nieuwe incognito-oplossing handmatig inschakelen. Nog even geduld, want Chrome draait momenteel in versie 72.