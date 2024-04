Jildou van der Bijl over uitzonderingen, absurdisten, obsessies, ongemak en kwetsbaarheid

Deze week was Jildou van der Bijl curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Van der Bijl was twaalf jaar hoofdredacteur en creatief directeur van LINDA., sinds een paar maanden helpt ze Hema met hun storytelling. Daarnaast is ze samen met oud-collega’s Caren Wassink en Mariëlle Arts Studio The Editors begonnen, het bureau voor een hoofdredactionele visie bij merken en organisaties.

Hier haar 5 bijdragen:

1. De uitzonderingen op de regel - 'Een groots spektakel van een heleboel dingen waar je je geen voorstelling van had kunnen maken'

'Mijn adagium is: als je niet van uitzonderingen houdt, kun je nooit uitzonderlijk zijn. Ik ben in mijn werk en in mijn leven ontzettend veel mensen tegengekomen die van regels houden. Regels geven duidelijkheid, houvast. Tuurlijk. Maar hoe lekker is het om de regels te tarten, op te rekken, er schijt aan te hebben, je schouders erover op te halen of zelf nieuwe regels te bedenken? (Gelukkig ben ik ook heel veel van dat soort mensen tegengekomen in mijn werk en leven.)

Diegenen die vraagtekens zetten bij de status quo, die het tegendeel bewijzen, die anders durven denken en doen, dat zijn de mensen die mij inspireren. Die mijn geest oprekken, die laten zien dat geen brug te ver, gat te gapend, droom te groot is. Daarom hou ik zo van musea, galeries - van moderne kunst. Daar zijn nogal wat buitengewone en unieke mensen, visies en werken te bespeuren.

Komende week ga ik naar de Biënnale van Venetië. Een tweejaarlijks festijn voor je ogen, een groots spektakel van een heleboel dingen waar je je geen voorstelling van had kunnen maken. Het is heerlijk dwalen met bevriende kunstenaars en kunstliefhebbers door die waanzinnige stad, varen over het water, op weg naar een landenpaviljoen waar iedereen het over heeft of wandelend naar een van de oude palazzo’s waar iets bijzonders is te zien.

Uren spenderen in De Arsenalen, waar een curator samengebracht heeft wat volgens hem of haar nu aan de hand is in de kunstwereld. Het is een grootse ruimte waar je je kan laven aan uitzonderingen, andersdenkenden en buitenbeentjes.

Verbazing, verwondering, jaloezie. Sjarel Ex, de voormalig directeur van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft een keer iets gezegd in een documentaire dat me altijd is bijgebleven: “We moeten niet altijd alles willen begrijpen wat we zien.” Daar heb ik enorm van geleerd. Soms kan je rede er niet bij en dat is niet erg. Laat het zijn en verhoud je ertoe. Kijk, ervaar, voel.'