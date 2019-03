Coolblue is lekker voorspelbaar en Gmail gaat interactief

Mama doet de was wel. Dat waren nog eens goede oude tijden, maar er komt een moment dat je toch écht een eigen wasmachine nodig hebt. Of je nou wilt of niet. Die sokken en broeken wassen zichzelf niet. Weet je wat nog erger is? Het bestellen van een wasmachine, droger en dergelijke is vergelijkbaar met het plannen van bruiloft. Je moet vrij zien te regelen en vervolgens wacht je de hele dag in onzekerheid af totdat de deurbel gaat. Kan deze hele operatie niet véél makkelijker?

Coolblue vond van wel, dus hier bedachten zij wat op. Zo bepaal je als klant voortaan zelf het bezorgmoment en dit kan in drie verschillende tijdvakken: ochtend, middag en avond. De avond voordat de bestelling wordt bezorgd, laat Coolblue je met een bericht weten binnen welk uur de bezorgers langskomen. En op de dag zelf? Je krijgt dan een sms met het tijdstip én via een telefoontje laat Coolblue weten dat ze over een halfuur voor de deur staan.

Je hebt het allemaal zelf in de hand dus! Dat noemt de winkel ook #lekkervoorspelbaar. Alles voor een glimlach, toch?