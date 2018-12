Dit zijn de grootste merken op YouTube in 2018

Social videoplatforms zijn niet alleen populair bij influencers en jongeren, ze zijn ook in trek bij adverteerders. Meer dan 90% van de vijfhonderd grootste merken wereldwijd heeft tenminste één YouTube-kanaal dat ze inzetten om organische bereik te vergroten en eigen community's te ontwikkelen. Online video creative agency Brandboost by Divimove (RTL Group) onderzocht welke industrieën en merken het grootste bereik op YouTube hebben.



Per industrie werden de drie grootste en de twee snelst groeiende kanalen onder de loep genomen. Bij het opstellen van de ranking is gekeken naar zowel het totale aantal abonnees en de groei in abonnees in 2018.