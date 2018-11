Facebook lanceert Watch Party en WhatsApp-oplichters actief

Met de feestdagen in zicht zijn er steeds meer WhatsApp-oplichters actief. In de laatste 4 maanden zijn er maar liefst 300 meldingen van internetfraude gedaan! Opvallend omdat er vorig jaar in dezelfde periode slechts 50 gevallen van internetfraude zijn gemeld. De fraudeurs gaan sluw te werk en opereren als ‘familielid’. Met een onbekend nummer ontvang je een bericht van een familielid of kennis. De bekende geeft aan een nieuw nummer te hebben, en laat weten dat je het oude nummer kan verwijderen. Daarna volgt een dramatisch verhaal over geldproblemen en met een deadline worden slachtoffers onder druk gezet. Op deze manier worden via simpele app’jes duizenden euro’s los gemaakt bij nietsvermoedende gebruikers. Let daarom goed op bij verdachte app’jes ! Twijfel je over een binnengekregen WhatsApp-bericht? Check dan goed of je wel echt met die bekende te maken hebt.