Facebookbaas maakt podcast en Instagram gaat likes verbergen

Laten we Instagram er even bijhalen. Het lijkt zo’n onschuldig platform. Maar dat obsessief in de gaten houden van likes, is niet helemaal gezond. De wereld draait om veel meer dan likes en daar zit zeker een kern van waarheid in. Instagram wil hierop inspelen. Daarom zijn zij nu druk aan het experimenteren met het verbergen van likes. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het gaat om een kleine verandering in design, maar met een mogelijk grote impact. Zo zouden gebruikers zelf het aantal likes wel kunnen zien, maar je vrienden zien alleen dat jouw foto is geliked door ‘Jantje en anderen’. Geen exacte getallen meer. Dit moet aanmoedigen dat we met z’n allen authentieke content posten zonder dat je je zorgen hoeft te maken over likes. Jezelf vergelijken met anderen is verleden tijd en een post verwijderen omdat je te weinig likes hebt, dat al helemaal.

Gaat Instagram dit écht invoeren en zou het een slimme zet zijn?