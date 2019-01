Instagram timmert aan de weg en 2019 wordt het jaar van de podcast

De Boomerang, wie kent hem niet? Jij en je beste vriend(in), allebei een glas champagne en dan een leuk bewegend proost-moment maken; we hebben het vast allemaal gedaan tijdens de feestdagen. Het leukste is, dat we dit nu ook via Facebook Messenger kunnen doen!

Er zijn namelijk nieuwe functies toegevoegd aan de camera in de Messenger-app waardoor we ook hier nog meer foto’s en video’s kunnen sturen. De nieuwe opties zijn naast de Boomerang, de Selfie Mode, wat overeenkomt met de portret functie van de iPhone. Daarnaast kun je nu eenvoudiger navigeren tussen verschillende camerafuncties Normal - Video - Text en zijn er in de text modus nieuwe lettertypen en achtergrondkleuren toegevoegd. Ten slotte zijn er nieuwe Augmented Reality stickers toegevoegd om je foto’s net die extra touch te geven. Uitproberen maar, hè?