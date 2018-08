Eén idee voor reclame én content (en één briefing graag)

Wie zijn er nu goed in reclame? En wie in contentmarketing? Als het gaat om reclame, doe ik een willekeurige greep in de bureaulijst: N=5, J. Walter Thompson, Tribal DDB en TBWA zijn heel goed. Mooie namen en in zekere zin traditionele bureaus.

Niet zo traditioneel dat ze nog steeds Mad Men zijn, maar het zijn wel de bekende namen. Al zetten ook die tegenwoordig vol in op het maken van content.

Gaan we naar contentmarketing, dan krijgen we ineens een heel breed speelveld. Wie zien we daar?