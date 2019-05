Samsung komt met verticale TV en Facebook ondergaat facelift

We leven in een verticale wereld. Stories zijn verticaal. Foto’s en video’s kun je beter languit plaatsen. Hoe meer ruimte je kaapt op mobiele schermpjes, hoe beter. Dat verticaal goed scoort, weten we wel. Leuk hoor, maar waarom zou je het niet groots uitpakken?

Wat dacht je van verticale tv? Samsung komt met de Sero, een 43 inch-televisie die je kunt draaien. Speciaal gemaakt voor millennials. Val je hierbuiten? Is niet erg, iedereen mag verticaal tv kijken. Het gaat erom dat we met z’n allen aangemoedigd worden om onze smartphone activiteiten te projecteren. Waarom ook niet? Eindelijk stories in het groot kijken. Yes.

Eind mei wordt deze uitvinding uitgebracht in Zuid-Korea. De televisie dient nog als concept en reacties zullen in de gaten worden gehouden, want is er vraag naar de verticale Sero?