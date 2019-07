Social error zorgt voor kortsluiting en Google voorspelt OV drukte in Maps

Voordat je straks de trein instapt, raden wij je aan om Google even te checken. Waarom? Google kan namelijk voorspellen hoe druk het is in het OV. Ja, het is echt waar.

We staan er niet meer van te kijken dat Google alles weet, maar indrukwekkend blijft het. Op basis van eerdere ritten kan Google Maps voorspellen hoe druk het is in treinen, bussen of metro’s. Wil je per se een zitplaats hebben? Dan kun je er voortaan dus voor kiezen om de volgende trein te pakken. Met behulp van het aantal ‘poppetjes’ zie je hoe druk het is.

In Nederland komt de optie in de steden Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Wereldwijd wordt de optie nu aangeboden in bijna 200 steden.