Spotify maakt plaats voor podcasts en Domino’s test met robotbezorging

We kunnen de zomer officieel als geopend verklaren. Vakantietijd dus en dat betekent opzoek gaan naar jezelf in Azië of croissantjes eten op een camping in Frankrijk. Chillen in de achtertuin is ook helemaal prima. Wat je ook van plan bent, we zeggen geen nee tegen bordspelletjes. Not done. Daarom hebben we de leukste digitale bordspellen voor je op een rijtje gezet, want verloren dobbelstenen en pionnen zijn niet meer van deze tijd.

Geen zorgen, de spelletjes zijn ook bestemd voor soloreizigers. Hier komen de digitale bordspellen: Agricola, Eight-Minute Empire, Pandemic, Puerto Rico, Tokaido, Coup en Carcassonne. Sla dit op, maak een screenshot en stuur het door naar je vrienden. Gegarandeerd een hele zomer plezier.