Content.19 laat zien wat marketeers kunnen leren van sprookjes en films

Zo legden StoryDiggers Ralph Poldervaart en Sander van Duijn het marketeerspubliek haarfijn uit hoe en met welke basiselementen een goed verhaal wordt opgebouwd. Conflict, een ordinaire en een speciale wereld, een held, een kwaad, een helper en een schat; het zijn Campbells ingrediënten van niet alleen het verhaal van Harry Potter, Aladdin of The Wolf of Wall Street, maar ook van een sterke storytellende campagne. De sprekers gaven mooie voorbeelden met Bart’s Fish Tales en Bavaria’s #carnavalvrij-stunt en lieten de deelnemers vervolgens een eigen story opstellen naar aanleiding van een casus.

Willemijn Vader gaf Campbells Hero’s Journey een verdere duiding in haar workshop. Ook het verhaal van de klant om tot een koop te komen, de zogenaamde buyer journey, volgt volgens Vader de principes van Campbell. Daar moeten marketeers met oog op de basiswaarden van hun merk en doelgroep al ‘storytellend’ op inspelen.

Het vertellen van sprookjes is misschien wel de meest oorspronkelijke vorm van storytelling. Dat zelfs dit archaïsche vertelmedium een merk kan versterken werd door Berno Schokker (Volkswagen) en Boris Nihom (Achtung! Mcgarrybowen) bewezen in hun gezamenlijke presentatie over ‘Volkswagen Snelweg Sprookjes’. Het gaat daarbij om interactieve voorlees-app die kinderen (en volwassenen) sprookjes vertelt en daarbij de objecten uit het landschap tijdens de autorit interactief betrekt. Insteek van de campagne was om de aandacht van kids van hun mobiel/tablet weer richting omgeving te krijgen, net als vroeger. Een fantastische gratis service voor iedereen, ter versterking van het automerk.

Dat de basics van storytelling makkelijk zijn te leren, hebben de sprekers van Content.19 goed duidelijk gemaakt.