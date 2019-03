WhatsApp is jarig en Instagram kopieert Pinterest

Hieperdepiep! WhatsApp is nu officieel een tiener, want het platform bestaat 10 jaar. Die verjaardag van WhatsApp mag best uitgebreid gevierd worden met slingers en teveel taart, want bijna overal ter wereld wordt er uitgebreid geappt. Van Hollandse grootouders tot reisleiders in Bolivia, we hebben het er allemaal maar druk mee. Het platform telt wel 1,5 biljoen gebruikers en het begon lang geleden met slechts een simpel idee. Less is more zeggen ze altijd, toch? Dat blijkt maar weer.

Zo is WhatsApp eigenlijk begonnen als een vervanging van sms’jes, want die kosten geld. Je moet gewoon gemakkelijk en veilig kunnen communieren via berichten die ook je privacy beschermen. Het gaat tegenwoordig van een simpele ‘sms' tot videobellen, spraakmemo’s sturen en al die andere verassende mogelijkheden. WhatsApp heeft veel nieuwe functies gekregen en de essentie van het platform is nog altijd gebleven. Je kunt het jezelf zo gemakkelijk maken als je wilt. Te lui om te tikken? Stuur anders even een spraakmemo. Kun je jezelf niet zo goed uitdrukken in woorden? Geen probleem. Daar hebben we de gifjes en emoji’s voor.

De manieren waarop we communiceren gaan met de tijd mee. We zeiden nog maar net gedag tegen onze penvrienden of we waren al aan het appen, maar hoe ziet de toekomst eruit? Denk bijvoorbeeld aan advertenties. Hier liggen genoeg mogelijkheden voor merken, maar het bestaat nog niet. Gaat het ooit komen? Wie weet!