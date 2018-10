YouTube investeert in educatie en Facebook zingt het hoogste lied

Vanaf nu is het mogelijk om tracks van SoundCloud in je Instagram Stories te delen. Het klinkt alleen helaas wel mooier dan het is. De tracks die je deelt, worden op dit moment gedeeld als een link. Om de track echt te kunnen beluisteren, kun je in de Story klikken op ‘Play on SoundCloud’. Zelf uitproberen? Ga naar SoundCloud om de track te vinden die je wil delen. Klik op ‘Share’ en selecteer de optie Instagram Stories. De link naar de track wordt in je Story gedeeld met een sticker. De functie is vooral van belang voor muzikanten die een nieuw publiek willen bereiken. Helaas is het nog onduidelijk wanneer de nieuwe functie in Nederland wordt uitgerold. Nog even geduld!