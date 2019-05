Google introduceert podcasts zoeken en Tinder brengt festivalgangers samen

Series kijken en boeken lezen. Heel relaxed allemaal, maar wat dacht je van een podcast luisteren? Klinkt als muziek in de oren. Net zoals dit nieuwtje, want Google is bezig met een nieuwe feature. Yes! Podcasts zijn straks ook te vinden in Google.

Horen we dat goed? Zo kun je niet alleen zoeken naar podcasts, maar je kunt ook in de podcast zelf zoeken. Om dit mogelijk te maken, gebruikt Google het transscript van podcast. Dat is nog eens efficiënt. Niet alleen is het leuk voor de luisteraar, ook voor de podcast producent is het feest. Eindelijk een manier om podcast content meer aandacht te geven.

Op dit moment zijn enkel Engelstalige podcasts beschikbaar. Of het ook gaat werken voor Nederlandse podcasts is nog niet bekend.