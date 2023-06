Dit jaar is character designer Max Kostenko ('for Fantastic Beasts, Monster Trucks, Pinocchio and many others') verantwoordelijk geweest voor de vertaling van het "Anti Heroes" concept. De gedachte erachter: ‘Continued failings of institutions have forced the Gen Z-ers to question who and what represents the right or wrong. Good vs Evil. Truth vs Lies. Law vs Lawless. Gen Z-ers are questioning the narratives and stories they have been fed for years about heroic vs villainous behaviors. Embrace your inner Anti-Hero and join us on the dancefloor.’

Teruggeven

Martijn Thijssen van Artbox – centre for creation: 'Wij doen al twintig jaar de communicatie voor het JongeHonden-feest dat traditiegetrouw op dinsdag plaatsvindt in Cannes. Maar als je wat ouder wordt, wil je iets meer aanjagen dan alleen maar tot 4 uur 's nachts bij The Gutter Bar hangen.

Behalve dat we dit doen, bieden we daarom in onze villa ruimte aan JongeHonden, maar ook Ra*w en PlusPlusOne - de drie partijen in de industrie van de toekomst - die we in contact brengen met de beslissers van bureaus en Adformatie. Dat is in feite al twintig jaar mijn filosofie met mijn hulp aan JongeHonden: iets teruggeven aan de nieuwe generatie. Want de junior van vandaag is de CEO van morgen. En daarmee jouw dienstverlener, medewerker of klant over twintig jaar.'

Alles wat niet stijf en boring is in Cannes

Jip van de Meent, JongeHonden-bestuurslid en junior strateeg bij SAN-Bureau van het Jaar Dentsu Creative: 'Het werkelijke nut van het feest is voor ons heel simpel: onze naam en waar we voor staan staande houden op internationaal niveau - op een plek met de meest geconcentreerde bende 'invloedhebbers'. Wij laten weer even zien dat we bestaan, herinneren iedereen eraan wáár we voor staan, en als het goed is komt daar een gelijkgestemde roedel op af. Samen vieren we die avond alles wat niet stijf, geconformeerd en boring is in Cannes.

Daarnaast hebben we met een aantal gelijkgestemde partijen de hele industrie opgeroepen dit jaar met de trein naar Cannes te gaan.

Wat het grootste probleem is voor de junior op dit moment? Een aantal dingen: ondanks de war on talent is het toch minder makkelijk aan de bak komen in verband met de aannamestop bij veel bureaus vanwege de naderende crisis bijvoorbeeld. Een ander, structureler ding is toch wel dat organisaties jong talent zeggen te waarderen en welkom te heten, terwijl als puntje bij paaltje komt, de manager de presentatie bij de klant doet of weinig energie stopt in het groeitraject.

Al ligt dat wel aan de organisatie: mijn begeleiding als junior naar medior is een voorbeeld van hoe het wel moet.'

Jip van de Meent is tevens spreker over dit onderwerp tijdens Cannes Lions.