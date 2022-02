Regietalent en creatief David Eilander naar Holy Fools

Collin Maas, medeoprichter en executive producer Holy Fools: 'Door een kern van realisme toe te passen in zijn eigenzinnige verhalen en verwonderlijke werelden creëert David Eilander altijd iets unieks. Of het nu een short film is over een accordeonspeler, of een energieke reclame - David brengt altijd een element van jeugdigheid, verwondering en humor naar zijn werk. Naadloos passend bij de visie van Holy Fools.'

Amsterdamse opvoeding

Zijn Amsterdamse opvoeding zorgde ervoor dat Eilander met allerlei karakters uit het stadse leven in aanmerking kwam. Of het nu de kinderen op het voetbalveldje waren of de oude mannen in het bruin café, Eilander nam alles tot zich en gebruikt dat tot op de dag van vandaag in zijn werk als regisseur en creatief. Zijn veelzijdige CV bevat onder andere short films, reclames en videoclips.

Eilander: 'Voor mij is de keuze voor Holy Fools gebaseerd op een keuze om een volgende stap te zetten in de professionalisering van mijn werk. De Holy Fools zijn voor mij eindbazen in kwalitatief hoogstaande films en ervaringsdeskundigen op het gebied van comedy. En comedy en plezier is de kant die ik op wil gaan met mijn werk en ik hoop en verwacht hier heel erg veel te gaan leren.'