Jean Lin, ceo Isobar: ‘Digital craft is van strategisch belang voor merken’

De Chinese Jean Lin, de wereldwijd ceo van digital agency Isobar, was onlangs in Nederland voor Isobars Global Summit. Adformatie sprak met haar in aanloop naar Cannes Lions Festival, over het belang van Digital Craft en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van tech en creativiteit.

Heilig

Lin valt als een ware CEO (na een innemende glimlach) met de deur in huis: ‘Vroeger werd craft gezien als de verwezenlijking van een idee; waarbij het idee heilig was. Met het ontstaan van een digitale economie is dat veranderd. Ieder merk beaamt dat digital craft tegenwoordig van strategisch belang is. Het is wat consumenten zien, waar ze een groot deel van de dag mee in verbinding staan en wat ze dus intensief ervaren. Als de executie op welke touchpoint dan ook niet perfect is, wordt ieder idee waardeloos.

Overigens ziet Lin het bedenken van een goed idee ook als craft. 'Het is net als iedere vaardigheid te trainen, maar alleen als je de nodige aanleg hebt en er veel tijd in stopt, kun je excelleren. Het is ondenkbaar dat iemand keer op keer een briljant idee uit zijn of haar mouw schudt; het is een gelaagd denkproces. We zouden als reclame-industrie wat dat betreft veel meer waardering moeten krijgen, of in ieder geval claimen.

‘Daarbij komt dat craft, door de komst van sociale media, mobile en het intensieve gebruik van data, ingewikkelder is geworden. In het verleden bedacht een bureau een Groot Idee en vertaalden ze dat naar een commercial of poster. Nu moet je op exact het juiste real-time micromoment raak schieten. Daar staat tegenover dat merken door die technologie dichterbij consumenten kunnen komen dan ooit. Dus als je op dat micromoment raakschiet, dan heeft digital craft de potentie het leven van mensen te verbeteren en te verrijken.

'Ja, ik geloof daar stellig in. Sterker, ik zie het als ons voornaamste doel. Wat we creëren voor klanten moet écht zijn. Ik wil een bureau leiden dat moedig is en open naar de wereld staat. Zoals ik wil dat de industrie verandering omarmt – verandering is en zal altijd de enige echte constante zijn. Alleen dan bedenken we echt nieuwe ideeën en maken we werk dat vernieuwend is en daadwerkelijk aansluit bij de tijd.’