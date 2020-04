Halal lanceert Lockdown Productions

Lockdown Productions is volgens productiemaatschappij en fotografie-agentschap Halal 'een platform voor "zelfredzame" regisseurs, fotografen en andere beeldmakers in coronacrisistijd, dat bewijst dat het nog steeds heel goed mogelijk is om met beperkte middelen in eigen (zelfgecreëerde) studio’s, met eigen apparatuur prachtige, nieuwe verhalen te vertellen'. De beeldmakers (van Halal zelf, maar ook ‘bevriende’ animatoren, CGI-kunstenaars en dergelijke) zitten verspreid over Nederland in quarantaine, maar ook in Berlijn, Londen, Kopenhagen en Parijs.

Het initiatief bouwt verder op Halals bestaande aanpak van de coronacrisis, waarbij het direct na de aankondiging van de beperkende maatregelen 'met klanten communiceerde dat het kwalitatief werk wil én kan blijven produceren met regisseurs en fotografen die al ervaring hebben met "klein" en flexibel werken'. Een goed voorbeeld was de campagne alleen-samen die Halal-regisseur Sam de Jong onlangs met user-generated content voor Roorda en de Rijksoverheid maakte.

Gijs Determeijer, partner en executive producer van Halal: ‘Wij houden met dit initiatief vast aan onze passie om, ongeacht de omstandigheden, empathisch, relevant en soms zelfs provocerend werk te produceren. Door het platform ook open te stellen voor niet-Halal makers hopen we met klanten in deze ongekende tijd nog spannendere verhalen te creëren. Liefst zo spannend en intrigerend dat wanneer we op deze tijd terugkijken, we kunnen concluderen we met elkaar vernieuwende films, beelden en verhalen hebben verteld.’

Welke niet-Halal makers doen mee met dit initiatief?

'Ons platform zal in de komende weken groeien, maar deze off-roster makers kunnen we nu al presenteren: Ben & Julia combineren in hun eigen studio animatie, post en poppenspel; zij zijn de Jim Hensons van deze tijd. Qiu Yang is een studio van een fotograaf en artdirector en met regieduo A Nice Idea Everyday (in Amsterdam door Mr. Frank gerept) werken wij al in Berlijn samen. Grappig genoeg zijn deze 3 makers allemaal teams die in het echte leven ook een stel zijn, blijkbaar werkt dat goed in deze tijd!'

Hebben jullie ‘lockdown’ producties lopen op het moment?

'Zeker! We leggen nu de laatste hand aan twee nieuwe alleen-samen films voor de overheid met Roorda. Deze campagne bestaat helemaal uit op telefoons geschoten materiaal. En Elza Jo heeft vorige week bijvoorbeeld een videoclip gedraaid met Famke Louise ter promotie van onze Videoland-serie Amira, waarbij iedereen netjes in aparte auto’s bleef tijdens de rijshots.'

Ben je niet bang dat klanten op termijn alleen nog maar afgeslankt willen werken?

'Ik weet 100% zeker dat deze tijd een reset maakt in de esthetiek van werk, zoals we eerder hebben gezien bij de financiële crisis. Maar ik denk ook dat wanneer je er als adverteerder echt lekker uit kunt knallen in een reclameblok, je er af en toe juist wat production value tegenaan gooit.'

Overigens is Halal niet de enige productiemaatschappij die ‘creatief met corona’ opereert. Zo opende MediaMonks onlangs een Safe Shoot Studio, maakte Wefilm ‘remote’ al Ode aan Nederland voor KPN/Achtung en WPP/Ambassadors op die manier Samen Door voor Vodafone.